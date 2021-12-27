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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تدفع بنسختها أفالون 2022 مع بعض التغييرات الجديدة.. تفاصيل

تويوتا تدفع بنسختها
تويوتا تدفع بنسختها افالون 2022 مع بعض التغييرات الجديدة

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية من تألقها داخل السوق العالمي، وذلك عبر نسختها الشهيرة افالون موديل 2022، التي جاءت ببعض التقنيات الجديدة، ولكنها تخلت عن منظومة الدفع الرباعي للعجلات.

        

الاداء الفني للسيارة افالون 2022

 

تعمل السيارة تويوتا افالون 2022 بنفس القدرات القياسية الخاصة بالنسخة السابقة، والتي تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر طراز V، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 301 حصانا، وعزم اقصى للدوران 362 نيوتن/متر، سعة 3500 سي سي، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات.

وعلى الرغم من تخلي السيارة عن نظام الدفع الرباعي وتوقف انتاج النسخة TRD الرياضية، عززت تويوتا من قوة النسخة الجديدة بحزمة من تقنيات الحماية والأمان مثل، خاصية رصد النقاط العمياء، ونظام تتبع المسار، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية، بالاضافة إلى نظام التحكم في سرعة الرادار الديناميكي.

وتقدم السيارة تويوتا افالون 2022 عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، حيث تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، مع نظام صوتي وترفيهي يصل لـ 14 مكبر صوتي من طراز JBL، بالإضافة إلى شاشة مقود حركة متعدد الوظائف، وعجلات رياضية تصل إلى 19 بوصة للفئات عالية التجهيز.

        

أسعار السيارة تويوتا افالون موديل 2022 

 

وتبدأ اسعار السيارة تويوتا افالون موديل 2022 من 36.375 الف دولار امريكي حتى 43.075 الف دولار امريكي، وذلك بدون احتساب رسوم الشحن داخل السوق العالمي.

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