غرق 27 مهاجرا قبالة الساحل الغربي الليبي خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا

أعلن الهلال الأحمر الليبي اليوم الأحد، عن أن ما لا يقل عن 27 مهاجرا غرقوا قبالة الساحل الغربي الليبي ف أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، مضيفا أنه تم إنقاذ 3 أشخاص.



وقالت المنظمة الخيرية للمساعدات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي إن 17 جثة بينها واحد لرضيع تم العثور علها على شاطئ الألوس مساء السبت.

وعُثر في وقت لاحق على 10 جثث أخرى في مكان مختلف.

ويخشى رجال الانقاذ من ارتفاع عدد القتلى، وتستمر عملية البحث في العثور على المزيد من الضحايا أو الناجين.

وتلقي المأساة الضوء على المخاطر التي يواجهها آلاف المهاجرين الذين يحاولون الفرار من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وغرق أكثر من 160 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط ​​في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتقول منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن عدد القتلى العام الجاري على الطريق تجاوز 1300.