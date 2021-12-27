أخبار التوك شو| الصحة: استخدمنا 55 مليون جرعة لكورونا.. وخاطبنا 600 ألف مواطن لتلقي التعزيزية.. الحكومة تستجيب لـ أحمد موسى بعلاج ابن قرية المراشدة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى :

الصحة: استخدمنا 55 مليون جرعة لكورونا.. وخاطبنا 600 ألف مواطن لتلقي "التعزيزية"

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عاما، ولا تشمل ما بين 12-18 سنة؛ لأنها مرحلة اختيارية.



عمرو أديب: الدواعش يخططون لإفساد احتفالات الكريسماس.. فيديو

حذر الإعلامي عمرو أديب، من استهداف المتطرفين للمسحيين في أعيادهم خلال الـ15 يوما المقبلة بداية من أعياد الكريسماس وحتي بعد 6 و7 يناير.



أهالي المراشدة : حياة كريمة صنعت إنجازات بالمستشفيات داخل القرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس السيسي لقرية المراشدة في محافظة قنا، لافتا إلي أن هذه القرية كانت محرومة من الخدمات لسنوات طويلة سابقًا.



الصحة: أسوان والأقصر انضمتا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتوجيهات الرئيس

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن الوزارة تنفذ عددا كبيرا من المبادرات بالصعيد، في مجملها تشكل حياة كريمة حقيقية للمواطن الصعيدي.



أحمد موسى يستمع لمشاكل أصحاب المحلات في الأقصر.. فيديو

استمع الإعلامي أحمد موسى لمشكلات أصحاب المحال التجارية التابعة لوزارة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، خلال جولته بالمدينة.

وزيرة البيئة: قدمنا 99% من الخدمات للمواطنين على مدار سنتين.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر مؤتمر التنوع البيولوجي في عام 2018 كـ أول رئيس جمهورية كان هذا بداية اهتمام الدولة بالقضايا البيئية، مؤكدة أن الوزارة عملت علي توضيح لأثر التغيرات المناخية على دخل المواطن .



الخولي: الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 23.5 مليار دولار خلال 5 سنوات

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة أحد البنوك، إن مبادرة “حياة كريمة” تحاول أن تنشأ المواطن المصري الصالح والوطني سواء كان ذكرًا أو أنثى أو مسلمًا أو مسيحيًا، بدون تفرقة بين مواطن وآخر، وهذا من شأنه أن يقلل من انتشار الأفكار المتطرفة والإرهابية التي عانت منها مصر خلال السنوات السابقة.



مجلس الوزراء يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن علاج ابن قرية المراشدة | تفاصيل

استجاب مجلس الوزراء لمناشدة الشاب محمود، ابن قرية المراشدة في محافظة قنا، الذي يعاني من السمنة المفرطة.



الصحة: 500 ألف رسالة للمواطنين للحصول على جرعة معززة من لقاح كورونا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن إرسال 500 ألف رسالة لكل مواطن حصل على لقاح كورونا ومضى عليه 6 أشهر للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالفعل في تطعيم بعض المواطنين بالجرعات التعزيزية والتواصل يتم بشكل تلقائي.



خطة كبرى لمنع غرق الإسكندرية والدلتا وسيناريوهات التصدي للكارثة.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تصريحات رئيس وزراء إنجلترا خلال قمة جلاسكو الأخير عن غرق الإسكندرية الهدف منها، رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ، لافتة إلي أن رئيس وزراء إنجلترا ضرب مثالا وقال “على سبيل المثال الإسكندرية وغيرها”.



23 % نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والدولة تستهدف زيادتها لـ50%

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً في لقاءاته المتعددة يطالب بمزيد من المشاركة للقطاع الخاص.

