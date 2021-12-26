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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أهالي المراشدة : حياة كريمة صنعت إنجازات بالمستشفيات داخل القرية

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس السيسي لقرية المراشدة في محافظة قنا، لافتا إلي أن هذه القرية كانت محرومة من الخدمات لسنوات طويلة سابقًا.

وقال أحد أهالي قرية المراشدة، إن مبادرة حياة كريمة صنعت  إنجازات بالمستشفيات داخل القرية.

وأشار آخر إلي أنه يريد من الحكومة تقديم مساعدات للمزارعين، ووظائف للشباب، لافتًا إلى أن القرية لم تكن على هذا الشكل من التطور قبل ذلك «البلد بقت درجة أولى».

وأكد أنهم شهدوا الكثير من التطور بعد دخول القرية في مبادرة حياة كريمة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي «كنا تحت الصفر»، موضحًا أن ما أصبحت عليه القرية حاليًا يمثل عمارًا؛ خاصة بعد إنشاء مجمع الخدمات الذي يوفر على أهل المراشدة الكثير من الخدمات «مش بنجامل الرئيس».


ولفت أحد شباب القرية، إلى وجود مشكلة بمدرسة عمر بن الخطاب الحاصلة على قرار إزالة، ولم يتم إزالتها حتى الأن، مطالبًا بالاهتمام بالتعليم بالقرية، وكذلك الحصول على فرصة عمل بالمشروعات الجديدة بالمراشدة.

وطالب بعض الشباب بحل مشاكل انقطاع المياه، والحصول على فرص عمل، وشقق سكنية، كما اشتكى أحد المزارعين من تدني سعر طن قصب السكر.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة محافظة قنا حياة كريمة انقطاع المياه محرومة من الخدمات

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