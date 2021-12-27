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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الخامس على التوالي.. مدينة صينية تحت القيود بسبب كورونا

الصين
الصين

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الصين مرة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن معظم الإصابات الجديدة في مدينة شيان شمال غرب الصين حيث دخلت اليوم الخامس من الإغلاق.

وأدى التفشي الأخير إلى 635 حالة مؤكدة محلية في مدينة شيان، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، خلال الفترة من 9 إلى 26 ديسمبر، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بأوميكرون حتى الآن.

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صادم.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بفيروس كورونا

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 162 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 38 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

فيما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الأحد، أنه تم إعطاء حوالي 2.76 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني حتى الآن.

وأوضحت اللجنة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم تطعيم أكثر من 1.2 مليار شخص بشكل كامل حتى أول أمس السبت.

وأذاعت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو لبدء فرض حجر صحي على 13 مليون نسمة في مدينة واحدة بالصين، حيث قررت السلطات إخضاع المدينة لتطهير كامل لكبح انتشار وباء كورونا.
 

فيروس كورونا المستجد وباء كورونا كوفيد19 حجر صحي مدينة صينية

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