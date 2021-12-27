وزير التعليم يكتشف صفحة وهمية تنتحل اسمه ويتابعها 320 ألف عضو على فيس بوك

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصريين من وجود صفحة مزورة تنتحل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هناك صفحة مزورة تنتحل اسمي موجودة على الرابط التالي

https://www.facebook.com/Tarek.Shawki.

واضاف وزير التربية والتعليم : اكتشفنا ان هذه الصفحة المزورة يتابعها ٣٢٠ الف عضو .. إحذروها

وقال وزير التربية والتعليم: أناشد جميع متابعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي عموما، بألا ينساقوا وراء مثل هذه الحسابات المزيفة التي تستغل أسماء المسئولين لإثارة الجدل والبلبلة في الشارع المصري.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه ليس له إلا حساب واحد فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا

وعلى جانب آخر .. نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن اجراء اختبار عشوائي لتلاميذ رابعة ابتدائي بعد تقييمات المهام الادائية لقياس استيعابهم لمناهج المنظومة الجديدة.

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لا حاجة للتعليق ، كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما نشرناه لا اساس له ولا صحة له ولا مرجعية له على الاطلاق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت جدول امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لـ رابعة ابتدائي من السبت 15/12022 إلى الخميس ٢٠/١/٢٠٢٢.

السبت 15 يناير 2022 : اللغة العربية (ساعتين ونصف) + التربية الدينية (ساعة ونصف)

الاحد 16 يناير 2022 : علوم (ساعة ونصف) + مهارات مهنية (ساعة ونصف)

الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات (ساعة ونصف) + ICT (ساعة ونصف)

الثلاثاء 18 يناير 2022 : اللغة الانجليزية (ساعة ونصف)

الاربعاء 19 يناير 2022 : اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين

الخميس 20 يناير 2022 : رياضيات (ساعة ونصف)