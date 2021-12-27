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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في حالة التعرض لأي مشكلة.. تعرف على خط إغاثة الطرق

الطرق
الطرق

قالت الإعلامية آية جمال الدين، إن خط إغاثة الطرق يحمل رقم 01221110000، موضحة أن أي شخص يتعرض لـ مشكلة على الطرق عليه الاتصال على هذا الرقم، وذلك لآن هناك أمطار و شبورة تعرضت لها البلاد في هذه الفترة.

خصص برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة للحديث عن مشكلات الطرق أثناء الأمطار والشبورة التي تتعرض لها البلاد.

وكشفت الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة البرنامج أن اسفل كوبري أكتوبر به كثافة مرورية ولكن أعلى أكتوبر الكثافة متوسطة، 15مايو به سيولة مرورية في الاتجاهين.

وكما نصحت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة البرنامج المواطنين بعدم السير بـ سرعات عالية في فترة الشبورة، وعدم تشغيل الانتظار، وأكدت أن كوبري أكتوبر في الاتجاهين به زحام كبير.

و استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين 27-12- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق أن الحالة المرورية تشهد كثافات مرورية متوسطة على طرق القاهرة والجيزة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

 

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجاري وهي بالعقارات ١٤ع - ٣٤ط - ١١٨ز – ١٢٦ ص وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك.

 

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات.

 

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