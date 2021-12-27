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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحجم تعاملات 1,5 مليون جنيه.. ضبط شخص يروج العملات الافتراضية على الانترنت

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تداول العملات الإفتراضية .

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

 كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1,500,000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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