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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لديه 4 أبناء.. أمن مطروح ينهي إجراءات ترخيص سيارة لمواطن من ذوي الهمم بالمجان

أمن مطروح ينهي ترخيص
أمن مطروح ينهي ترخيص سيارة لمواطن من ذوي الهمم

قامت مديرية أمن مطروح باستقبال أحد المواطنين والد لـ 4 أبناء "من ذوى الهمم" وتسهيل إجراءات حصوله على ترخيص سيارة لإستخدامها فى تنقلات أبنائه ورعايتهم ، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة للترخيص بالمجان ، كما تم تقديم بعض المساعدات العينية للأسرة بمحل إقامتهم.
 

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يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الالتماسات ذات الطابع الإنسانى.

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