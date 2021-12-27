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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس ليلا، يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، في الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

ويشهد الطقس غدا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10
جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 15
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8
جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10

الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس في مصر درجات الحرارة اليوم

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