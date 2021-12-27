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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

عبد الغفار: الجمع بين المكافأة والمعاش في مدة خدمة الأساتذة المتفرعين

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن تعديلات قانون تنظيم الجامعات تعيد الحق لأساتذة الجامعات المتفرغين في الجامعات المصرية وتحقق العدالة في الجمع بين المكافاة والمعاش.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الأساتذة المتفرغين هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن التعديلات تجيز الندب والإعارة للأساتذة المتفرغين، ويمكن أن يكون الندب والإعارة بدخولهم الجامعات الأهلية والجامعات الجديدة.

وتابع عبد الغفار: ليس هناك معاش وليس هناك سن محدد لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة الأستاذ الجامعي عطاءه ممتد مدى حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ".

أستاذ مجلس النواب وزير التعليم العالي الجامعات المصرية خالد عبد الغفار

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عبد الغفار: الجمع بين المكافأة والمعاش في مدة خدمة الأساتذة المتفرعين

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