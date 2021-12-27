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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهائيا.. المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب

المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية العليا في العراق

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، المصادقة بشكل نهائي على نتائج انتخابات مجلس النواب.

 

وعقدت المحكمة العليا في العراق، اليوم الإثنين، جلستها للبت في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.

 

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد الدعوى المقامة لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي.

 

كما ردت المحكمة ردت طعنا مقدما ضد آلية (الكوتا) والنسبة المحددة للنساء في الانتخابات.

 

وبعد أن شرعت هيئة القضاة في جلسة المحكمة بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات أكدت ان في قرارها بأن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ٣ أيام من الإعلان الرسمي.

 

وأضافت المحكمة، أن مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات".

 

ونقلت شبكة "إن أر تي" العراقية عن مراسلها قوله إن "المحكمة أجلت البت بالطعن المقدم من النائبة السابقة الاء طلباني الى يوم 16 يناير المقبل، فيما ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا".

 

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا".

 

وقبل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية، بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة، شهدت العاصمة بغداد إجراءات أمنية مكثفة وأغلقت طرق.

المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية

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