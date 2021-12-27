عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى "حملة الثانوية الإنجليزية".. لـ 2 يناير

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية "ig " لجلسة ٢ يناير المقبل، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي .


كما أقام دعوى أخرى، لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب علي ذلك من اثار.

 

وأكدت الدعوى ، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق , وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية , مما ادى الى مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , ارتفاع الحد الادني للقبول , وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.

 

وأكدت الدعوى، أنه عام 2015 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمنت فيما تضمنت الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية ) , الا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015, وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة , يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها علي 1,5 % , و بصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتين علي نفس عدد المقاعد.

 

وأضاف، أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , او جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 المشار إليه سلفا , وانه يجب ان يحظى ابناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والاستقرار والاطمئنان علي مراكزهم القانونية حتي يكونوا قادرين علي اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم.

إحالة دعوى إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية للمفوضين

فجرتها حادث الشيخ زايد.. قانوني يكشف معنى الشروع في الجريمة وطرق إثباتها

تأجيل دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات ل ٢يناير مجلس الدولة القضاء الادارى الثانوية العامة المصرية الجامعات المصرية حملة الثانوية الانجليزية ig

ترشيحاتنا

تنبأت بوفاتها.. رحيل فنانة سعودية شهيرة بالقاهرة بجلطة في الرئة يثير الجدل

النشرة الدينية| مبروك عطية: قراءة الأبراج حرام شرعًا.. محظورات الطهارة في البرد الشديد.. وحكم اكتشاف الرجل أن زوجته أخته في الرضاعة

أيهما أفضل| فورد برونكو في مواجهة لاند روفر ديفندر.. فيديو

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

رئيس بايرن ميونخ السابق: ليفاندوفسكي يمكنه تولى رئاسة وزراء بلاده

فيديو جراف| كيف نجحت الدولة في تنمية محافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

مقتل مسنة وإصابة أربعة| القصة الكاملة لحادث كرموز الأليم.. تفاصيل

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

فيديو

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.. كيف كانت دور العدالة وكيف أصبحت؟ "فيديو"

خلال عهد السيسي .. إشادات دولية بنمو القطاع السياحي في مصر.. فيديو"

" الخيالة " مدينة 5 نجوم لسكان عشوائيات مصر القديمة والبساتين |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ