لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

نجحت الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، في إنهاء الخلافات القائمة بين المطرب بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، وتوقيع عقود التصالح بينهما، خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، المقرر عرضها مساء اليوم، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة dmc.

وتشهد حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، أيضًا عدد من المفاجآت، منها إذاعة 4 أغنيات جديدة وحصرية بصوت وأداء بهاء سلطان؛ والأغنيات هي "ليالي طويلة"، و"أنا مش هندم"، و"أسيبك ليه"، و"عاملين الصح"، وهي آخر ما غناه بهاء سلطان مع منتجه السابق نصر محروس، وتنفرد به "صاحبة السعادة" خلال حلقة اليوم.

صلح بهاء سلطان ونصر محروس

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، إنتهاء الخلاف بين الفنان بهاء سلطان، والمنتج نصر محروس، بعد سنوات من الخلافات بينهما، وإبراء ذمة بهاء سلطان ليحق له التعامل مع أي شركة إنتاج أخرى.