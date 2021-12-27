دورات تدريبية للشباب لتوفير فرص عمل في شمال سيناء

وافق الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تنفيذ 5 دورات تدريبية حرفية للشباب لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم ، بالتعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بشمال سيناء .

وذلك بحضور الدكتور على العبد رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بالمعهد والدكتور ابراهيم سعد أستاذ مساعد قسم الهندسة المدنية وعضو مجلس ادارة المعهد

وأكد محافظ شمال سيناء، على تشجيع مبادرات مؤسسات المجتمع المدني ( وخاصة المؤسسات العلمية ) لدعم جهود التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

ومن جانبه .. أعلن الدكتور كمال مراد عميد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش أنه فى اطار المساهمة المجتمعية للمعهد بما يمثله من موارد بشرية من أعضاء هيئة تدريس ومهندسين وإمكانات مادية من معامل وورش .. فان المعهد يقوم بتنفيذ 5 دورات تدريبية حرفية للشباب تساعدهم فى الحصول على فرص عمل وتوفر لهم حياة كريمة فى ظل ما تشهده المحافظة من تنمية اقتصادية وتدشين العديد من المشروعات .

تشغيل المعادن



وأضاف أن الدورات هى : دورة تدريبية فى تشغيل المعادن ( خراطة – تفريز – قشط – ثقب ) ، دورة تدريبية فى اللحام ( لحام القوس الكهربى – لحام الأوكسى أستيلين – لحام المقاومة ) ، دورة تدريبية فى أعمال النجارة والصناعات الخشبية ، دورة تدريبية فى التمديدات والتركيبات الكهربية ، ودورة تدريبية فى أعمال البرادة والألواح المعدنية ( أعمال الصاج ) .. مشيرا الى أن الدورات تقام تحت رعاية المحافظ ، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المحافظة والمعهد .

وأكد على عقد الدورات قريبا .. علاوة على استعداد المعهد لتقديم كافة أنواع المشاركات المجتمعية التى تخدم البيئة والمجتمع فى سيناء .. حيث يضم المعهد أقسام وتخصصات : هندسة مدنية ، هندسة انشائية ، عمارة ، هندسة ميكانيكية ، وهندسة اتصالات .

وأشار إلى استعداد كافة أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات لتقديم جميع أنواع الاستشارات المطلوبة فى التخصصات المختلفة بما يخدم المحافظة فى جميع المجالات .