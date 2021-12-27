عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نذرت أن أعزم الناس على طعام فهل تغني عزومة الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

تحقق النذر
تحقق النذر

"نذرت أن أعزم الناس على طعام لو تحقق شيء ما، ثم بعدها اتخطبت فهل تغني عزومة الخطبة؟"، هل تحقق النذر؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول: 

 

نذرت أن أعزم الناس فهل تغني عزومة الخطبة؟

وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله مدح الذين يوفون بنذورهم، فقال:" يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا"، وما فعلتيه هو توفيق من الله يؤدي ما عليك من نذر نذرتيه".

 

وحذر عويضة من هذا الأمر قائلاً:"بلاش النذر نتصدق وندعوا الله بقضاء الحاجة ولا نعامل ربنا بتلك الطريقة".

نذرت نذرًا ثم نسيته فماذا أفعل ؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن النذر هو التزام قربة وطاعة لله لم تجب على الإنسان، فمن نذر شيئًا فيه طاعة لله رب العالمين فيجب عليه الوفاء بما نذر لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ومَدحِه سبحانه لعباده في قوله: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

 

وأضافت لجنة الفتوى ان كثير من أهل العلم يروا أن النذر المعلّق على شرط مكروه كقول القائل إن شفى الله مريضي صمت شهرًا، أو إن نجح ولدي في الإمتحان صليت ألف ركعة أو غيرها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن النذر "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"..ولما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: نهى النبي عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل".

 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، ووجه كونه مكروهًا أن نية التقرب إلى الله في هذا النوع من النذر ليست خالصة لله، بل على سبيل المعاوضة، فكأنه يقول لو لم يشف مريضي فلن أصوم أو لن أتصدق، و هذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا.

حكم الشرع في نسيان النذر.. الإفتاء تجيب

لهذا السبب .. لا يجوز لصاحب النذر الأكل من الذبيحة

وتابعت: مع كونه مكروهًا فإنه يلزمه الوفاء به للأحاديث السابقة وللإجماع على وجوب الوفاء به.

 

وأشارت الى أنه قد يخرج النذر المطلق عن الكراهة إلى التحريم وذلك إذا اعتقد الناذر أن الله تعالى شفى المريض أو وفق الطالب لأجل وجود النذر، ولذلك نبه النبي على هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم " إنه لا يرد من القدر شيئًا "، كما قال القرطبي المحدث رحمه الله: إذا ثبت هذا.

 

والخلاصة: أنه من نذر شيئًا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة أو غير ذلك .. فإن عليه أن يُكفر كفارة يمين، هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } وذلك قياسًا على النذر المبهم الذي لم يُسمّ صاحبه فيه شيئًا، وقياسًا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه فيه شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين " وهو الراجح.  

النذر دار الإفتاء أمين الفتوى قضاء الحاجة تصدق

ترشيحاتنا

مسنة تحتفل بعيد ميلادها الـ 100عاما بعبور دولة كاملة على الدراجة

جوائز جلوب سوكر.. مبابي أفضل لاعب في العالم متفوقًا على محمد صلاح

الجامع الأزهر يعقد مقابلات مع المتقدمين للعمل محفظين للقرآن.. صور

أول تعليق من سوريا على قرار إسرائيل ببناء المستوطنات في الجولان المحتل

نذرت أن أعزم الناس على طعام فهل تغني عزومة الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

أبرزهم مصمم مازدا MX-5 .. مشاهير في عالم السيارات رحلوا خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

الأرصاد : أجواء شتوية مستقرة حتى الخميس المقبل | شاهد

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تغني "شعبي" و"راب" وتكشف كواليس عزومات الفسيخ مع شيرين برأس السنة

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

فيديو

صدمة حماقي وكارمن.. أبرز مواقف الفنانين مع جمهورهم في 2021.. فيديو

زواج أونلاين.. "تقليعة جديدة" لعروسين من الأردن بسبب كورونا "فيديو جراف"

الخير في عهد السيسي.. 22 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة "فيديو"

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ