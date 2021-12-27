فرق لفحص زراعات القمح في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن تنفيذ عدد من حملات الفحص الدوري لزراعات القمح على مستوى المحافظة.

و نفذ فريق من إدارة القصر الزراعية اليوم الاثنين حملة لفحص محصول القمح برئاسة المهندس صالح أبو بكر مدير الإدارة الزراعية بالقصر، والمهندس مصطفي احمد سيد من قسم مكافحة للمرور علي زراعات القمح ، ولم يتم رصد أية إصابات وحالة المحصول أمنة ومستقرة .

وفي سياق متصل أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد ، أن وفداً من منظمة الفاو زار المحافظة برئاسة الدكتور عماد سالم من منظمة الأغذية والزراعة الفاو والدكتور عماد عوض - منسق عام الأنشطة التنموية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء بواحة الخارجة، ومختصين في تثبيت الكثبان الرملية بمركز بحوث الصحراء، في اطار التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة .

وتم عدد من مدارس المزارعين الحقلية بقري المنيرة والشركة التي يبلغ عددها 40 مدرسة ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة والتي من بينها مدارس للسيدات التي تطبق الممارسات الزراعية السليمة.

وتفقد الوفد بعض المواقع المهددة بزحف الكثبان الرملية لعمل نماذج ارشادية للمزارعين لتكون نموذج للمزارعين يستطيعون تطبيقها، حيث من المعروف ان الكثبان الرملية من أهم المشاكل التي تهدد بعض المناطق والزراعات بواحة الخارجة .

واستمع لمشاكل المزارعين لحلها ، ووعدهم بأنه سيتم تنفيذ الحقول الإرشادية بنفس آلية المدارس الحقلية وسيتم اختيار المتميزين في المدارس الحقلية لتوزيع حقول ارشادية عليهم .

وشدد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع على ضرورة مساندة المزارعين في تطبيق الممارسات الجيدة التي تحافظ علي الموارد الطبيعية حيث يتم من خلال تلك المدارس تنفيذ التوصيات العلمية ، التي من شأنها أن تحافظ علي الموارد المائية بإتباع نظم الري الحديث .