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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| محاضرة بجامعة القاهرة عن الثوابت والمتغيرات في الإسلام.. الحفل السنوي لتكريم طلاب حقوق عين شمس 30 ديسمبر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الحفل السنوي لتكريم طلاب حقوق عين شمس.. 30 ديسمبر

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة حفلها السنوى لتكريم الطلاب الاوائل، والطلاب ذوى الهمم  الفائزين بجوائز دولية فى مسابقات رياضية، وفريق كورال الكلية الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعة،  وفرق الكلية الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة الثالثة للمحاكمات الصورية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، واستضافتها الكلية.

 

تربية عين شمس تنظم ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل"

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" لعرض خبرات الدراسة بالخارج لاثنين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء - كلية التربية .

 

أسامة الأزهري في محاضرة عن الثوابت والمتغيرات في الإسلام بجامعة القاهرة.. اليوم

تستضيف جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس  الجمهورية للشؤون الدينية، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "الثوابت والمتغيرات في الإسلام".

 

البحث العلمي تعلن وظيفة باحث في النمسا.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم تعلن الأكاديمية عن وظيفة باحث العلمي  فى مجال الانتقال إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية التابع ل‏‏برنامج  IIASA Economic Frontiers (EF)‏ بمقر المعهد بمدينة لاكسينبرج النمسا.

 

جامعة حلوان تواصل تنظيم دورة تدريبية حول صعوبات التعلم... اليوم

يختتم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي المميز: صعوبات التعلم.

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