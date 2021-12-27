عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي

صندوق مصر السيادي في عهد الرئيس السيسي تم عام 2018 إنشاء صندوق مصر السيادي أهداف كثيرة للصندوق.

نشاط فندقي وتجاري.. صندوق مصر السيادي يكشف ملامح تطوير مجمع التحرير.. فيديو

غرف فندقية ونشاط تجارى وخدمي.. صندوق مصر السيادي يكشف تفاصيل تطوير مجمع التحرير|فيديو

 

 لعل أبرزها زيادة الاستثمارات هدفه الأول و تنويع مصادر تمويل أهداف تنمية مستدامة.

والاستغلال الأمثل لآصول و موارد الدولة .

 

 

فوائض مالية

وتحقيق فوائض مالية مستدامة و إنشاء أربعة صناديق فرعية وذلك في القطاعات التالية الخدمات الصحية المتنوعة البنية الأساسية الخدمات المالية التحول الرقمي السياحة الاستثمار العقاري فبراير 2020 تم توقيع شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

 

ولمتابعة المزيد حول صندوق مصر السيادي .. تابع الفيديو جراف التالي:

صندوق مصر السيادي الرئيس السيسي زيادة الاستثمارات موارد الدولة فوائض مالية مستدامة

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. 18 مشروعا جديدا للنهوض بمنطقة شرق بورسعيد

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

فيديو جراف.. من هي "شاتو جاركو" أول مسلمة محجبة تفوز بملكة جمال نيجيريا

ترشيحاتنا

عمرو أديب: هل هناك عدالة بين المواطنين في الفاتورة.. وزير الكهرباء يرد

حققنا مع الشركة.. القوى العاملة تفجر مفاجأة حول انتحار موظف.. فيديو

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

اسأل وزير التربية والتعليم.. ملفات ساخنة تنتظر طارق شوقي أمام البرلمان غدا

النشرة الاقتصادية..سداد 700 مليون دولار لنادي باريس.. ومزاد لبيع سيارات الجمارك غدا

نشرة أخبار البلد.. الأرصاد تحذر من سيول وعاصفة ترابية.. والسيسي يزورغرب سهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

كنا بنخمس في الكهرباء..عمرو أديب:الإخوان كانوا عاوزين بيوت تنور وأخرى لا.. فيديو

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الأفدنة الجديدة.. مصر تحقق الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي

بـ 30.8 مليار جنيه.. مصر تعتمد علي التكنولجيا والرقمنة في بناء الجمهورية الجديدة

يأس وإحباط ومعاناة.. أسرار اللحظات الأخيرة لموظف انتحر من شرفة مقر عمله

بدأ بـ حلا شيحة ومعز مسعود..أشهر 10حالات زواج في الوسط الفني خلال2021

فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

فطر معاهم وغنى بالنوبي .. استقبال حافل للسيسي بغرب سهيل.. والأهالي : أول رئيس يزورنا مرتين في شهر | والقائد يرد بأمر مباشر للحكومة

محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي.. تفاصيل إصابة عبير صبري بكورونا .. ورد صادم من منة عرفة على نزار الفارس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ