فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

صندوق مصر السيادي في عهد الرئيس السيسي تم عام 2018 إنشاء صندوق مصر السيادي أهداف كثيرة للصندوق.

لعل أبرزها زيادة الاستثمارات هدفه الأول و تنويع مصادر تمويل أهداف تنمية مستدامة.

والاستغلال الأمثل لآصول و موارد الدولة .

فوائض مالية

وتحقيق فوائض مالية مستدامة و إنشاء أربعة صناديق فرعية وذلك في القطاعات التالية الخدمات الصحية المتنوعة البنية الأساسية الخدمات المالية التحول الرقمي السياحة الاستثمار العقاري فبراير 2020 تم توقيع شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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