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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني يحسم الجدل حول فرض قيود كورونا في أعياد الميلاد

ساجد جاويد
ساجد جاويد

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، إن الحكومة لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل حلول العام الجديد، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وذكر  جاويد  إن هناك ضرورة أن "يظل الناس على حذر" عند المشاركة في احتفالات رأس السنة الجديدة، وأن يخضعوا لاختبارات كورونا قبل حضور الأحداث.

أضاف جاويد : "احتفلوا في الأماكن المفتوحة إذا استطعتم، أما إذا كنتم في مكان مغلق فاعملوا على تأمين التهوية".
ولم يستبعد جاويد إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات في يناير 2022، وقال إن الحكومة "سترى" ما إذا كانت البيانات تشير إلى الحاجة لإجراءات وقيود جديدة.

وأكد: "ننظر إلى البيانات على أساس يومي، وهذا لم يتغير خلال فترة عيد الميلاد، ولكن لن تكون هناك إجراءات أخرى قبل حلول العام الجديد".

هذا وأبلغت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل رقم قياسي لعدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في يوم عيد الميلاد، وبلغت 113628 إصابة، كما تم تسجيل 98515 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسبق إن أفاد مكتب الإحصاءات البريطاني، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة أصيبوا بكورونا في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر.

وفي إنجلترا، زادت إصابات كوفيد-19 في جميع المناطق باستثناء الجنوب الغرب في الأسبوع الأخير، كما رصدت أعلى معدلات الإصابة في لندن حيث كان حوالي 1 من كل 20 شخصا مصابا بالفيروس.

وفي ويلز، ثبتت إصابة 70 ألف شخص بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، كما أصيب حوالي 44900 شخص بالفيروس في أيرلندا الشمالية خلال نفس الفترة، فضلا عن إصابة 79200 شخص بإسكتلندا في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر.


وكانت البلاد تحطم الأرقام القياسية للإصابات لعدة أيام، فيما توقعت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" قد يتجاوز المليون بحلول نهاية ديسمبر.

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