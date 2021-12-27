عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن يباع في الصيدليات.. دواء جديد بديل لقاح كورونا لفئات معينة.. تفاصيل

صدى البلد

كشف شريف وجيه رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا، تفاصيل دواء جديد بديل للقاح كورونا، وذلك بعد إعلان هيئة الشراء الموحد توقيع إتفاق  مع أسترازنيكيا  لتوريد علاج كورونا لوزارة الصحة المصرية.

وتابع وجيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي"،:"العقار  الجديد سوف يساعد من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا".

وأشار إلي أن اللقاح  يبقى هو خط الدفاع الاول لمقاومة كورونا والعقار الجديد يستهدف 2% فقط من الناس.

وتابع:"العقار الجديد حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ وقدمنا في مصر للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ  ومسؤولية الحكومات توفيره ولن يتوافر في الصيدليات. 


وحول مصير من حصل على القاح وإمكانية الحصول على الدواء، قال:"من حصل على التطعيم ممكن يستنى أسبوعين ويحصل على العقار الجديد".

وفي بشرى سارى، أكد رئيس القطاع الطبي باسترازينكا، أن الجرعة الثالثة انتجت أجسام مضادة 6 أضعاف ونجحت في مقاومة أوميكرون.
 

لميس الحديدي لقاح كورونا وزارة الصحة وزارة الصحة المصرية كلمة أخيرة استرازينكا مقاومة كورونا الإعلامية لميس الحديدي علاج كورونا

ترشيحاتنا

نشرة التحقيقات..حياة كريمة داخل كل بيت ..والمبادرات الرئاسية نقطة مضيئة في المجتمع

عمرو أديب: هل هناك عدالة بين المواطنين في الفاتورة.. وزير الكهرباء يرد

حققنا مع الشركة.. القوى العاملة تفجر مفاجأة حول انتحار موظف.. فيديو

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

اسأل وزير التربية والتعليم.. ملفات ساخنة تنتظر طارق شوقي أمام البرلمان غدا

النشرة الاقتصادية..سداد 700 مليون دولار لنادي باريس.. ومزاد لبيع سيارات الجمارك غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

كنا بنخمس في الكهرباء..عمرو أديب:الإخوان كانوا عاوزين بيوت تنور وأخرى لا.. فيديو

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الأفدنة الجديدة.. مصر تحقق الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي

بـ 30.8 مليار جنيه.. مصر تعتمد علي التكنولجيا والرقمنة في بناء الجمهورية الجديدة

يأس وإحباط ومعاناة.. أسرار اللحظات الأخيرة لموظف انتحر من شرفة مقر عمله

بدأ بـ حلا شيحة ومعز مسعود..أشهر 10حالات زواج في الوسط الفني خلال2021

فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

فطر معاهم وغنى بالنوبي .. استقبال حافل للسيسي بغرب سهيل.. والأهالي : أول رئيس يزورنا مرتين في شهر | والقائد يرد بأمر مباشر للحكومة

محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي.. تفاصيل إصابة عبير صبري بكورونا .. ورد صادم من منة عرفة على نزار الفارس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ