لن يباع في الصيدليات.. دواء جديد بديل لقاح كورونا لفئات معينة.. تفاصيل

كشف شريف وجيه رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا، تفاصيل دواء جديد بديل للقاح كورونا، وذلك بعد إعلان هيئة الشراء الموحد توقيع إتفاق مع أسترازنيكيا لتوريد علاج كورونا لوزارة الصحة المصرية.

وتابع وجيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي"،:"العقار الجديد سوف يساعد من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا".

وأشار إلي أن اللقاح يبقى هو خط الدفاع الاول لمقاومة كورونا والعقار الجديد يستهدف 2% فقط من الناس.

وتابع:"العقار الجديد حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ وقدمنا في مصر للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ ومسؤولية الحكومات توفيره ولن يتوافر في الصيدليات.



وحول مصير من حصل على القاح وإمكانية الحصول على الدواء، قال:"من حصل على التطعيم ممكن يستنى أسبوعين ويحصل على العقار الجديد".

وفي بشرى سارى، أكد رئيس القطاع الطبي باسترازينكا، أن الجرعة الثالثة انتجت أجسام مضادة 6 أضعاف ونجحت في مقاومة أوميكرون.

