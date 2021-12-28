الطرابلسي: صلاح يستطيع قيادة منتخب مصر للتويج بأمم إفريقيا بشرط واحد

قال نبيل الطرابلسي المدرب العام السابق لمنتخب نيجيريا إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لاعب كبير، وأصبح من أفضل اللاعبين فى العالم خلال الوقت الحالي.

وأضاف نبيل الطرابلسي، فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: محمد صلاح لاعب كبير ويستطيع أن يقود منتخب مصر للمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية، ولكن ليس بمفرده يحتاج مساندة جميع اللاعبين فى منتخب مصر ".

وأوضح:" محمد صلاح يحتاج أن يكون كل اللاعبين بجانبه فى مستوي جيد؛ حتي يقوموا بمساعدته ويكون صلاح فى مستوي رائع لإضافة لمساته الرائعة.

وتابع:" محمد صلاح يذكرني بميسي مع منتخب الأرجنتين، ميسي يحتاج لمجموعة من اللاعبين تساعده فى المنتخب لأن اللاعب مهما وصل مستواه يحتاج إلى المساعدة فى أرض الملعب".