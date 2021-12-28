خلاف بين موسيماني ولجنة التخطيط بسبب مستوى ميكيسوني

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود خلاف حاد بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بسبب الموزمبيقي لويس ميكيسوني وعدم ظهوره بشكل فني قوي حتى الأن منذ التعاقد معه.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك حالة من الاستياء الشديد داخل جهاز الكرة فى نادى الأهلى، من المستوى الفنى الذى يقدمه المحترف الموزمبيقى لويس ميكيسونى مع القلعة الحمراء".

وأضاف: "لجنة التخطيط تري أن الصفقة التى تمسك بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، بضمها فى بداية الموسم لم تظهر بالشكل الفنى أو البدنى المطلوب وأن هناك لاعبين أفضل منه في مركزه لم يحصلوا على الفرصة كاملة مع الفريق".