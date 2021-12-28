السولية: تغيير مركز محمد شريف في المنتخب وتره.. كيروش يتحدث مع اللاعبين قبل استبعادهم

يرى عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني أن سبب تراجع مستوى محمد شريف مهاجم الأهلي مع منتخب مصر الوطني، عدم مشاركته بشكل أساسي في مباريات الفراعنة باستمرار وكذلك تغيير مركزه وخوضه المباريات في مركز الجناح الهجومي.



وقال السولية في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف كان أحيانا يشعر بالتوتر بسبب تغيير مركزه في منتخب مصر وخوض المباريات في مركز الجناح الهجومي وليس رأس الحربة وكان ذلك يؤثر على مستواه بالسلب"



أضاف: "عدم مشاركة محمد شريف بشكل أساسي باستمرار مع منتخب مصر من الممكن أن يكون عاملا مؤثرا على مستواه الفني أيضا"



وختم حديثه قائلا: "كيروش مدرب منتخب مصر كان يتحدث مع لاعبي منتخب مصر قبل استبعادهم من المباريات ويوضح الأسباب باختلاف المواقف"