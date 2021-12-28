سيف عيسى يعلن إصابته بقطع في الغضروف وخضوعه لعملية الخميس المقبل

أعلن سيف عيسى لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر للتايكوندو وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو، إصابته بقطع في الغضروف الداخلي للركبة، وخضوعه لعملية جراحية بعد غد الخميس.

وكتب سيف عيسى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أصبت بقطع في الغضروف الداخلي للركبة، وبإذن الله سأقوم بعمل عملية جراحية يوم الخميس المقبل.

وأضاف سيف عيسى: دعواتكم لي بالشفاء، قال رَسُولُ الله ﷺ: عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ.

سيف عيسي

أولمبياد طوكيو

الجدير الذكر أن سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو قد حصل علي الميدالية البرونزية لوزن -80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.