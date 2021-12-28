تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

كشف مصدر عسكري إلى وكالة الأنباء السورية "سانا" تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السورية.

وقال مصدر عسكري سوري إنه حوالي الساعة ٣،٢١ من فجر اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وأضاف أن العدوان أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان.

وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، اليوم الثلاثاء، إن العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية أسفر عن احتراق عدد من الحاويات في الميناء.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدوان إسرائيلي صاروخي على محيط مرفأ اللاذقية السورية.

