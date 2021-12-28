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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون لمحمد عواد: أنت الحارس الأول في الزمالك ولا يوجد تدوير

كارتيرون
كارتيرون

 أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المديرالفني لفريق الزمالك حرص على عقد جلسة مع محمد عواد حارس الفريق في الساعات الماضية وبعد مباراة غزل المحلة الأخيرة التي شارك فيها محمد أبو جبل.


وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : كارتيرون أكد لمحمد عواد بأنه الحارس الأول بالنسبة له وأنه سيعود ويشارك بشكل أساسي عقب استئناف بطولة الدوري بعد أمم إفريقيا.


وأوضح شبانه :" كارتيرون لعواد أنه لن يلجأ لسياسة التدوير من الأساس في حراسة المرمى وسيعتمد عليه كحارس أول للفريق بغض النظر عن أي شيء آخر.


وأكمل :شدد كارتيرون على عواد بأنه اضطر للاعتماد على أبو جبل في مباراة المحلة الأخيرة للحفاظ على فرص اللاعب في الانضمام للقائمة النهائية في أمم إفريقيا بعد اختياره ضمن القائمة المبدئية.

كارتيرون الزمالك محمد عواد أبو جبل

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