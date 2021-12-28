بيراميدز يعرض 1.5 مليون دولار سنويًا على فرجاني ساسي

أكد الإعلامي محمد شبانة دخول نادي بيراميدز في باب المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري بعدما نما إلى علمهم رغبة اللاعب في الرحيل عن الدحيل.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : بيراميدز عرض على فرجاني ساسي الحصول على مليون ونصف المليون دولار سنويًا وحال موافقته سيتفاوضون بشكل مباشر مع الدحيل القطري لشراء عقد اللاعب بصورة رسمية.



وجاء استبعاد فرجاني ساسي من قائمة منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2022؛ ليفتح الباب له للرحيل عن صفوف الدحيل ورغبته في خوض تجربة جديدة بعدما خفت نجمه بصورة كبيرة.