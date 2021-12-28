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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدرسة صيفية للحفائر بآثار عين شمس

صدى البلد

 تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس تدريبا لطلاب قسم علوم الأثار والحفائر بكلية الأثار في مدرسة صيفية لمدة شهر بحفائر الدكتور زاهي حواس بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار، بالتعاون مع الدكتور زاهي حواس.

ويأتي  ذلك في إطار حرص كلية الآثار جامعة عين شمس علي الاهتمام بالجانب العملي والميداني لطلاب قسم علوم الأثار والحفائر بالكلية، واكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل،

جاء ذلك التعاون على هامش الاجتماع المشترك هذا الأسبوع بين الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور زاهي حواس مدير مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

وسيتم تدرب الطلاب على الطرق العلمية في مدرسة الحفائر المصرية ليتمكنوا من الحصول على المهارات العلمية والميدانية والمهنية للحفر الأثري كجزء من مخرجات التعلم للبرنامج المميز بالكلية.

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