وحش على الطريق.. تعديلات مانهارت على بي إم دبليو M X6 تزيد قدرتها الحصانية

تمكنت بي إم دبليو رائدة صناعة السيارات الألمانية أن تبهر عملائها بإصداراتها الرياضية من فرعها الـ M، ذات الأداء العالي بما فيهم بي ام دبليو X6 من فئة الكروس أوفر، التي مع تحولها لـ M X6 أصبحت تنتج 625 حصانا أي 466 كيلو واط، ولكن يبدو أن هذه التعديلات لم تكن كافية بالنسبة لـ مانهارت الألمانية المتخصصة في تعديل وتحديث السيارات.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، قامت مانهارت بإضافة تعديلات ما بعد البيع على سيارة بي ام دبليو X6 M لتزيد من إجمالي مخرجات الطاقة إلى 730 حصانا، وأطلقت عليها اسما جديدا، مانهارت MHX6 700.

تحت غطاء المحرك، تقدم مانهارت وسيلتين في الترقيات الميكانيكية لـ “بي ام دبليو M X6 " منها إعادة رسم خريطة وحدة التحكم الإلكترونية أو إضافة وحدة التحكم MHtronik الخاصة بمانهارت، و يعمل كلاهما على زيادة قدرة وقوة محرك بي ام دبليو X6 M مزدوج الشاحن التوربيني، سعة 4.4 لتر، V8 إلى 730 حصانًا أي ما يعادل 544 كيلو وات، مع عزم دوران يبلغ 663 رطلًا أي 900 نيوتن متر، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن محرك الـ SUV بنسختها القياسية التي تنتج 625 حصانًا وعزم الدوران 553 رطل قدم أي ما يعادل 750 نيوتن متر، كما توفر مانهارت قوة إضافية للفرملة من خلال ترقيات نظام الكبح القابل للتعديل حسب اختيار السائق.

غيرت مانهارت نظام العادم في بي ام دبليو M X6 إلى الفولاذ المقاوم للصدأ وإضافة أنابيب عادم رباعية في الجهة الخلفية يبلغ طول كل أنبوب 100 ملم أي 3.93 بوصة، وهي متوفرة إما بطبقة من الكربون أو السيراميك كما تضمنت الترقيات إعداد تعليق جديد، تعمل نوابض H&R على خفض ارتفاع الركوب بمقدار 30 مم ، مع عجلات كبيرة مقاس 22 بوصة باللون الأسود و جنوط بزخارف ذهبية اللون على حواف الأضلاع.