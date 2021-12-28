رئيس أكاديمية الفنون: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقوة مصر الناعمة

قالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالفنون التي تعد قوة مصر الناعمة، مؤكدة أن تقدم أي دولة يقاس بتقدم ثقافتها وفنونها وأن القوة الناعمة تمثل أيقونة المرحلة الحالية في مصر، مشيرة إلى أن الأكاديمية تسعى لاستعادة مكانتها في التصنيف الدولي لأكاديميات الفنون.



وأضافت غادة جبارة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم ، أن تكلفة إنشاء المعهد العالي للسينما الجديد بلغت 52 مليون جنيه من ميزانية الدولة ، وهو الأمر الذي يؤكد أن القوة الناعمة أصبحت محل اهتمام الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الفعاليات السياسية والاجتماعية التى يتم تنظيمها حاليا في مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن فقرة فنية، فضلا عن الحملات التوعوية والمبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا تقام في إطار درامي لأن الفن له تأثير كبير على جموع المواطنين.



وأوضحت جبارة أنها منذ إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينها رئيسا لأكاديمية الفنون، وهي تعمل على تطوير الناحية التعليمية بالأكاديمية للحصول على الجودة في التعليم، وكذلك على تطبيق التحول الرقمي في جميع الإدارات وفقا لرؤية مصر 2030 ورؤية وزارة الثقافة بالتوجه نحو الرقمنة.



وتابعت أن تعديل المقررات الدراسية واللوائح يأتي على رأس أولوياتها حتى تعود الأكاديمية إلى التصنيف الدولي لأكاديميات الفنون، مشيرة إلى أن الأكاديمية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لهذا التصنيف، مؤكدة أن أكاديمية الفنون هو المورد الأول لكافة المواهب في مختلف المجالات، حيث تشمل الأكاديمية نظام الدراسة النظامية في مدارس (الباليه - الكونسرفتوار - الموسيقى العربية) من خلال اختبارات يخضع لها الطلاب من المراحل الابتدائية وحتى تخرجهم من الأكاديمية، وهناك أيضاً الدراسات الحرة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.



وأوضحت جبارة أن الأكاديمية تستقبل من 12 إلى 14 طالبا في القسم الواحد وفقاً لمتطلبات سوق العمل في هذه المجالات حتى يتم تخريج دفعة قادرة على إنتاج أعمال هادفة.

