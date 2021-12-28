الخارجية الروسية تؤكد: موعد المحادثات مع أمريكا 10 يناير بجنيف

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موعد المحادثات الروسية - الأمريكية في 10 يناير بجنيف.

ووفقا لـ "فرانس برس"، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، الموعد مشيرا إلى أن المحادثات ستجري في جنيف.

وقال إن موسكو تتوقع بأن تركز المحادثات على مطالب روسيا الأمنية.

وأضاف لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن "10 يناير سيكون اليوم الرئيسي للمشاورات الثنائية الروسية-الأمريكية"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق في "يوم واحد".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، امس الاثنين، عن أن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان في العاشر من يناير المقبل، محادثات تتناول ملفي مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا". مضيفا أن هذا الاجتماع الأول قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثان سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفي اليوم التالي، أي في 13 يناير، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم في عضويتها الولايات المتحدة.

وتابع المتحدث أنه "عندما سنجلس لنتحاور، يمكن لروسيا أن تطرح مخاوفها على الطاولة وسنضع مخاوفنا على الطاولة، وبخاصة أنشطة روسيا".

وأشار إلى أن الاجتماع المقرر في 10 يناير يندرج ضمن الحوار الأمني الاستراتيجي الذي أطلقه بايدن وبوتين في القمة التي جمعتهما بجنيف في يونيو.

وأكد أن مصالح أوكرانيا لن يتم تجاهلها في أي اتفاق يجري التوصل إليه مع روسيا، وأن المفاوضات لن تشمل "أي أمر يتعلق بحلفائنا وشركائنا بدون حلفائنا وشركائنا، بمن فيهم أوكرانيا".

ويصر الكرملين على أن الغرب وحلف الأطلسي يقتربان بدرجة خطيرة من حدود روسيا. وقدمت موسكو الشهر الجاري قائمة مطالب أمنية واسعة إلى الغرب تفيد بأن على الناتو ألا يضم أعضاء جددا وعليه أن يسعى إلى منع الولايات المتحدة من إقامة قواعد جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.