الطقس غدا: مائل للبرودة وأمطار على السواحل يصاحبها رياح

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 11.

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10.

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 15.

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8.

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10.