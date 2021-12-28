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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قل كلمتك في دقيقتين واجلس.. تنبيهات للنواب قبل مواجهة وزير التعليم

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب عدد من التنبيهات للنواب المتقدمين بطلبات إحاطة وأسئلة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حول عدد من الملفات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي، وذلك في بداية الجلسة العامة اليوم والتي بدأت في الحادية عشر صباحا بحضور الوزير الدكتور طارق شوقى.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: يمنح كل نائب من المتقدمين بالأدوات الرقابية فى هذه الجلسة بدقيقتين فقط ،وسيغلق  مكبر الصوت بعد انتهاء هذه المدة أو في حالة خروج النائب بالحديث عن سير  الجلسة أو  أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

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وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: أكرر  مرة احرى عدم السماح بالخروج عن الأداة الرقابية المقدمة، وسيتحدث  جميع النواب مرة واحدة فقط  ويعقبها  الاستماع الى رد الوزير المختص.


وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء المتقدمين بطلبات الإحاطة والأسئلة :قل كلمتك فى الموضوع ثم اجلس بدلا من انبهك بالجلوس ،والوزير سيرد في النهاية بصورة مجملة وبدون مقاطعه.


وشدد رئيس مجلس النواب قائلا: من يتم النداء على اسمه ولم يكن متواجدا بالقاعة لن يتم النداء على اسمه مرة أخرى ،أقول هذا لأنني لن أنبه مرة أخرى .

نواب وزير التعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم مجلس النواب

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