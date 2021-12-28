وضعا جثتها أعلى السطح.. رجل وزوجته خنقا طفلة بـ"مخدة" لسرقة قرطها الذهبي

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على جثة طفلة 3 سنوات مقتولة خنقاً وملقاة أعلى سطح عقار بمنطقة الطالبية، حيث تبين أن الطفلة تدعى "مكة" وأن المتهمين رجل وزوجته قاما باستدراج الطفلة داخل شقتهما لسرقة قرطها الذهبي وعقب ذلك قاما بالتخلص من جثتها أعلى سطح العقار محل العثور على الجثة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

تلقي اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طفلة ملقاة أعلى سطح عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، بالفحص تبين العثور على جثة طفلة 3 سنوات مقتولة خنقاً وملقاة بالمكان المشار إليه.



شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث موسع لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتوصلت التحريات بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري وكيل فرقة الطالبية والعمرانية إلى أن وراء ارتكاب الجريمة رجل وزوجته قاما باستدراج الطفلة لسرقة قرطها الطفلة الذهبي وعقب ذلك قاما بقتلها خنقاً بالمخدة وإلقاء جثتها أعلى سطح العقار محل العثور عليها.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية أمنية أعدت لهما أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما استدرجا الطفلة لداخل شقتهما لسرقة قرطها الذهبي وعقب ذلك قررا التخلص منها وقتلها فوضعا المخدة على فمها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بحملها وإلقائها أعلى سطح العقار محل العثور على الجثة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.