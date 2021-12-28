خبراء: 3 محاور مهمة لتطوير التعليم أبرزها الحد من كثافة الفصول

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد كبير من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التربية والتعليم بشأن مشكلات التعليم.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة هجوما ساخنا من جانب النواب، على وزير التعليم، وذلك بعدما شهدت الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضي، هجوما حادا على الوزير، بسبب تغيبه عن الجلسة التي كان مقرر فيها مناقشة تلك الطلبات والأسئلة.



وكان رئيس المجلس، نبه على الأعضاء قبل رفع الجلسة أمس، على أن من سيتم النداء على اسمه في جلسة الغد المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم، ويكون غير موجود، فلن يتم تكرار النداء عليه مرة ثانية.



وجاءت الأدوات الرقابية على النحو التالي:

1 - طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

قال الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، ومدير تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم السابق، إن الحديث عن تقييم مناهج الصف الرابع الابتدائي، بدأ في وقت مبكر جدًا، وأن الحكم على المناهج الجديدة يكون بعد نهاية العام الدراسي .

وأضاف راشد ، أن وضع المناهج التعليمية يحتاج لعدة معايير غير ثابتة فهي مختلفة باختلاف الزمان والمكان والفئة المستهدفة، مضيفًا: "المادة والسن والتوقيت، والعمر والمرحلة".

ولفت إلى أن تغيير المناهج يتطلب تدريبات معمقة للمعلمين على نفس النظام الجديد، وتمتد لفترات طويلة، فتدريب المعلم هو الضمانة الأساسية لنجاح التغيير.

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن الأطفال يعانون من صعوبة بالغة بسبب مناهج الصف الرابع الابتدائي، لافتا أن المدرسون لم يتم تدريبيهم على تحديث المناهج .

وأضاف الدكتور تامر شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن أولياء الأمور لم يعترضوا على تطوير المناهج، مشيرا الي أنه يجب أن يتم التطوير على خطوات متتالية.

وأشار" شوقي "، الي إن منهج الصف الرابع الابتدائي يختلف عن المناهج القديمة وبمجرد أنه مختلف سبب مشكلة عند أولياء الأمور وارتباك المعلمين .

وأكد الدكتور تامر شوقي ، أن تغيير المناهج لابد أن يتضمن احتياجات المجتمع ومشكلاته والمفاهيم التي تدرس للطالب وأن مفتاح النجاح له هو تدريب المعلمين والتمهيد له، موضحًا أن تغيير المنهج يحتاج لتفاعل من أولياء الأمور أيضًا وتقييم من الجميع.

وأكد الدكتور تامر شوقي على ضرورة حسم ارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وتحسين أحوالهم لتحسين جودة العملية التعليمية .