طارق شوقي: لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة.. ولا معانا فلوس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، مردفا: لا معانا فلوس ولا فيه تثبيت في التربية والتعليم ولا في أي مكان.. هذا قانون و الجهاز الإداري للدولة يلتزم به الجميع.



وعن أزمة 36 ألف معلم، أوضح وزير التربية والتعليم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن هناك قرارات بعدم التعيين في مفاصل الدولة كافة، مشيرا إلى أنه يريد تعيينات جديدة من أجل المشاركة في هذه العملية التعليمية وسيطالب ومجلس النواب معه لاستثناء هذه الفئة من هذه القرارات.



وأشار إلى أن هذه الأزمة مرتبطة بعدد من الوزارات أيضا، مطالبا بعقد اجتماع مشترك مع كافة الوزارات لوضع حل لهذه الأزمة أو الوصول إلى طريقة للحل وموعد الحل.



وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي :نسمع هموم الناس على السوشيال ميديا أو من خلال النواب.



جاء ذلك خلال الرد على أكثر من ١٢٠ طلبا إحاطة وسؤال بشأن المنظومة التعليمية وأشار الي أن الأبنية التعليمية نجحت فى بناء ٧٤ ألف فصل دراسى.



وقال: دى أخر طاقتنا بأخر مليم معايا.. كلنا نريد وضع حلول حقيقية لأزمة عجز المدرسين وكذلك كثافة الفصول، مشيرا إلى ان هناك زيادة ٥ ملايين طالب مما تسبب في استمرار ارتفاع كثافة الفصول.



وقال: نواجه مشكلة بسبب الأبنية التعليمة وهى مشكلة معقدة لأن ممكن تتوجد الفلوس ومش نلاقى الأرض لبناء فصول ومدارس جديدة ،ونحن نتحدث عن مشكلة متزامنة منذ ٢٥ عاما ،والاخطر هو الزيادة السكانية.. الرئيس تحدث كثيرا عن كيف تلتهم الزيادة السكانية كل أشكال التنمية.