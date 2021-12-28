عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق شوقي: لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة.. ولا معانا فلوس

طارق شوقي
طارق شوقي

قال  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  انه لا توجد تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، مردفا: لا معانا فلوس ولا فيه تثبيت في التربية والتعليم ولا في أي مكان.. هذا قانون و الجهاز الإداري للدولة يلتزم به الجميع.


وعن أزمة 36 ألف معلم، أوضح وزير التربية والتعليم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن هناك قرارات بعدم التعيين في مفاصل الدولة كافة، مشيرا إلى أنه يريد تعيينات جديدة من أجل المشاركة في هذه العملية التعليمية وسيطالب ومجلس النواب معه لاستثناء هذه الفئة من هذه القرارات.


وأشار إلى أن هذه الأزمة مرتبطة بعدد من الوزارات أيضا، مطالبا بعقد اجتماع مشترك مع كافة الوزارات لوضع حل لهذه الأزمة أو الوصول إلى طريقة للحل وموعد الحل.
 

وأضاف  خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  :نسمع هموم الناس على السوشيال ميديا أو  من خلال النواب.


جاء ذلك خلال الرد على أكثر من ١٢٠ طلبا إحاطة وسؤال بشأن المنظومة التعليمية وأشار الي  أن الأبنية التعليمية نجحت فى بناء ٧٤ ألف فصل دراسى.
 

وقال: دى أخر طاقتنا بأخر مليم معايا.. كلنا نريد وضع حلول حقيقية لأزمة عجز المدرسين وكذلك كثافة الفصول، مشيرا إلى ان هناك زيادة ٥ ملايين طالب مما  تسبب في استمرار ارتفاع كثافة الفصول.
 

وقال: نواجه مشكلة بسبب  الأبنية التعليمة وهى مشكلة  معقدة لأن ممكن تتوجد الفلوس ومش نلاقى الأرض لبناء فصول ومدارس جديدة ،ونحن نتحدث عن مشكلة متزامنة منذ ٢٥ عاما ،والاخطر هو الزيادة السكانية..  الرئيس تحدث كثيرا عن  كيف تلتهم الزيادة السكانية كل أشكال التنمية.

تعليم مجلس النواب طارق شوقي وزير التربية والتعليم الزيادة السكانية

ترشيحاتنا

بتهمة استغلال ضحاياه جنسيا.. الحبس عاما لدجال فيصل

للباحثين عن الطبيعة والاسترخاء.. وادي الغيل بالسعودية سحر يأسر الأنفاس

منة شلبى: فخورة بترشيح مصر لأول مرة فى جائزة الإيمى من خلالى I فيديو

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار في الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

حنفي جبالي يطالب الحكومة بردود حاسمة على أسئلة النواب

أفضل دعاء للفرج وإزالة الضيق .. أذكار وأدعية مأثورة عن النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

مجموعة نارية لـ الأهلي ومتوسطة لـ الزمالك.. نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

السيسي: تعيين الأقارب والواسطة والمجاملة الخطر الأكبر على أي مصنع

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

4 أجزاء من الدجاج تسبب أمراضا خطيرة

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عريس بفستان الزفاف وأصدقاؤه يزفونه بملابس نسائية والسبب صادم|صور

غريب.. سقوط كتلة جليد ضخمة من السماء فوق طائرة أثناء تحليقها بالركاب

الكانون.. أول بوتاجاز عرفته البشرية ويجعل للطعام مذاق خاص| نوستالجيا

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

فيديو

ليه الاحتفال بالكريسماس مش حرام؟ المفتي يجيب.. فيديو

سميرة محسن تؤكد: عبلة كامل تعتزل الفن l فيديو

مبادرات السيسي في 7 سنوات.. نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع لبناء الإنسان "فيديو"

طرح 9 مزايدات عالمية.. إنجازات الرئيس السيسي على المستوي الاقتصادي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ