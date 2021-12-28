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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

40 نائبة في البرلمان.. هذه إنجازات تمكين المرأة في عهد السيسي "فيديوجراف"

صدى البلد

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه لتمكين المرأة في عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة فعلى مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل، أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

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فمنذ إعلان الرئيس السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية ، لأول مرة في تاريخ مصر تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وشكل التمكين عدداً من المحاور أبرزها:

التمكين السياسي للمرأة


كانت أولى خطوات التمكين السياسي للمرأة زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة إلى 40 نائبة، بنسبة 30.3% من عدد أعضاء المجلس.
ارتفاع تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 عضوات في عام 2012، إلى 162 عضوة في عام 2021، بنسبة 27.4% من عدد أعضاء المجلس.
زيادة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من وزيرتين في عام 2012،  إلى 8 وزيرات في عام 2021، بنسبة 24%.

شهد التمكين القضائي للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% والذي وصل إلى 66 قاضية في 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012.

3 سيدات تم تعيينهن بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017.
37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013.
677 مستشارة إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
شهد التمكين الاقتصادي للمرأة انخفاض معدلات البطالة والذي وصل إلى 16.8% في عام 2021، بعد أن كان مرتفعا بنسبة 24.8 % عام 2014.

ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% عام 2014، والذي وصل إلى 39.6% عام 2020.
ولمتابعة المزيد حول اهتمام الرئيس بالمرأة .. تابع الفيديو جراف التالي:

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية 2017 عام المرأة المصرية التمكين السياسي للمرأة

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