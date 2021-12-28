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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حنفي جبالي يطالب الحكومة بردود حاسمة على أسئلة النواب

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة للبرلمان شدا وجذبا بين البرلمان والحكومة ، وحاول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،فض الاشتباك الواقع بين بعض النواب بسبب رفضهم لردود الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما أثاره النواب خلال الجلسة العامة اليوم بشان الازمات التى يواجهها التعليم ما قبل الجامعى .


وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس  المجلس بشكل حاسم :ارجو من الاعضاء عدم مقاطعة الوزير طارق شوقى .


ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلا: اليوم لايقف البرلمان مع الحكومة، فى جميع الأحوال نعاون الحكومة ،ولكن فى الرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب ،فالحكومة مسئولة عن نفسها .


وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي :المجلس يطلب من الحكومة وضع أجوبة لهذه الأسئلة.

تعليم طارق شوقي مجلس النواب وزير التربية والتعليم الحكومة

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حنفي جبالي يطالب الحكومة بردود حاسمة على أسئلة النواب

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