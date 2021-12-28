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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. برشلونة يعلن ضم توريس من مانشستر سيتي

توريس
توريس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا اتمام تعاقده مع فيران توريس، نجم مانشستر سيتي.

وكتب برشلونة في بيان رسمي: “مرحبا فيران توريس.. اللاعب الدولي الإسباني ينضم إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو”.

وأضاف: “مراسم التقديم صباح الاثنين 3 يناير المقبل في الكامب نو، قبل الحصة التدريبية المفتوحة أمام الجمهور”.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي، على الحصول على خدمات توريس، مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تأخير الإعلان عن الصفقة بسبب، إن النادي الكتالوني لم يتلق المستندات الكاملة من نظيره مانشستر سيتي، والتي لا يمكن إنهاء الصفقة من دونها، لذلك فإن الأمر قد يتطاب ساعات إضافية قبل الإعلان الرسمي.

كما أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، تحتاج بعض الضمانات المالية ومعرفة سقف الرواتب داخل برشلونة، قبل الموافقة على تسجيل توريس للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق الكتالوني بداية من يناير المقبل.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة لن يكتفي بصفقة، فيران توريس فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، بل يسعى النادي الكتالوني أيضًا لضم الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، بعد موافقة تشافي هرنانديز على التعاقد معه.

برشلونة فيران توريس توريس مانشستر سيتي نادي برشلونة

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