خلوهم يستمتعوا بالتعليم.. طارق شوقي يرد على انتقادات صعوبة رابعة ابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك جريمة كانت ترتكب فى حق الأجيال القديمة فى مجال التعليم ، حيث كان الهدف الأساسي هو العمل على نجاحهم ، دون أن يتعلموا.



وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على شكاوي النواب من صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي: “نحن نحاول أن نقدم للتلاميذ نفس المنهج الذى يحصل عليه أقرانهم فى مختلف دول العالم، قائلا: ”يجب أن ننسي كلمة الامتحان وما يوجد هو تقييم".



ووجه الوزير حديثه للنواب: "المنهج لا يوجد به امتحان يخوف الطلبة.. اجعلوهم يستمتعوا بالتعليم من خلال رتم هادئ ويحصلوا على أفضل ما فيه".

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس اليوم لعدد من طلبات الإحاطة، ورد وزير التربية والتعليم عليها، وكذلك تعقيب من وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.

وطالب رئيس مجلس النواب، جميع الأعضاء بالمشاركة في المناقشات التي ستجريها اللجنة، بشأن كافة الأدوات الرقابية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه لأول مرة يكون لدينا خطة لتطوير التعليم وإطار عام للمناهج، قائلا،" لم يكن لدينا ذلك من قبل، أول مرة نبقى عارفين رايحين فين".



وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، لم نبدأ التطوير بالصف الرابع، مثلما يقول البعض، وإنما التطوير بدأ من أولى ابتدائى، متابعا،:" ولكن الدوشة دى علشان شايفين كتب سنة رابعة كبيرة".