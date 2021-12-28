مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

حققت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات كبرى هائلة في جميع المجالات.

وتحت عنوان "إنجازات كبرى في جميع المجالات"، ذكرت صحيفة “الجمهورية”، أن مشروعاتنا القومية أصبحت هي صروح المجد لهذا الجيل العظيم من المصريين، وأصبح الأشقاء في العالم العربي وفى أفريقيا ينظرون لإنجازات التنمية والمشروعات القومية باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدى به كل شعب وأي دولة في كل مكان.

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وتعتبر هذه المشروعات تعد إنجازات ومعجزات تحققت بالتخطيط الدقيق للقيادة الوطنية التي تعرف احتياجات مصر والمصريين في هذا العصر، فالإنجازات في مشروعاتنا القومية تمثل معجزات مادية يراها المواطن في كل مكان من أرض مصر، لكن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا من خلال السياسة الداخلية والخارجية الخلاقة التي اتبعتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من خلال رؤية وطنية ثاقبة، استهدفت دائماً مصالح الوطن والمواطن في جميع المجالات.



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