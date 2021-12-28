السيسي من أسوان: لو مش قد المسئولية اخلي رقبتك وسيبها للي يقدر

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، وقال السيسي:" البلد دي متعلقة في رقبتنا لو الرقبة مش مستعدة تشد البلد وتمشي إخلي رقبتك وسيبها للي عنده استعداد يحط رقبته وياخد البلد ويجري بيها ".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، :" لو كان عندي تريليون دولار في السنة دخل وموازنة لن اتحدث مثلما اتحدث الآن".

وتابع الرئيس السيسي:" الدولة المصرية تدخلت من أجل حل مشكلة البناء في كافة انحاء الجمهورية ".



وقام الرئيس السيسي بافتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات



وقام الرئيس السيسي أيضا بتفقد معرض الحرف التراثية في أسوان واشاد بجودة المعروضات.