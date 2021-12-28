خبير: السيسي رد بقوة على شائعات إزاحة الدولة للقطاع الخاص

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن أسبوع الصعيد كان حافلا بالتصريحات الهامة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، لافتا إلى أنه تم الرد على كل الشائعات والخرافات التي كانت تتردد بشأن أن الدولة لا ترحب بالقطاع الخاص.

وأشار محمد نجم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، إلى أن القطاع الخاص ساهم في عدد من المشروعات بـ 450 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الرئيس السيسي رد بقوة على الشائعات التي تروج لإزاحة الدولة للقطاع الخاص.

وأضاف محمد نجم، أن 90% من مشروعات الدولة في الفترة الأخيرة نفذها القطاع الخاص، منوها بأن هناك مشروعات لا يفضل القطاع الخاص المشاركة فيها لأنها غير ربحية، وهنا تتدخل الدولة وتنفذها على الرغم من أنها قطاعات حيوية، مؤكدا أن مصر بها قيادة سياسية على درجة عالية من الصدق.