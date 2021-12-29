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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ملك مختفية منذ 3 أشهر.. وأسرتها تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

استغاث المواطن أحمد السيد أحمد، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجلته “ ملك ” عن المنزل منذ 3 أشهر .

وقال أحمد في رسالته: "تغيبت ابنتي ملك أحمد السيد أحمد ، البالغة من العمر 10 سنوات؛ وذلك فى ظروف غامضة، منذ 3 أشهر،  اختفت  من شارع الشيخ خليل الخانكه منزل حمدي سرور ولم تعد حتى الآن.  


وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

٠١١٤٠٠٩٤٧٣٩
او ٠١١٢٤٩٧١٠٨٥

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اهل الخير ظروف غامضة الخانكة شارع الشيخ خليل مختفية طفلة متغيبة

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