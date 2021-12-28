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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| وزير الإسكان: ننمي مساحة المعمور في مصر إلى 13.7 ٪ .. شراكات بالمليارات بين قطاع الأعمال العام والخاص .. أسوان تستحوذ على 28,6% من الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد

صدى البلد

نشر صدى البلد عدد من الأخبار والأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، كالتالي:

وزير الإسكان: ننمي مساحة المعمور في مصر إلى 13.7 ٪ خلال العام.. وقاربنا من تحقيق المخطط المستهدف في 2052

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دور المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية صعيد مصر (مدن الأجيال السابقة - مدن الجيل الرابع).

شراكات بالمليارات بين قطاع الأعمال العام والخاص.. السياحة والعقارات في المقدمة

اعتمدت خطة التطوير التي أطلقتها وزارة قطاع الاعمال العام منذ 2018 على عدة محاور ابرزها استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشكل الأمثل و تحقيق أفضل عائد استثماري متاح .

أسوان تستحوذ علي 28,6% من الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد

أوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد والتي تقدر بـ 51 مليار جنيه بنسبة 55% من حجم الاستثمارات الحكومية على مستوى الجمهورية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانا إعلاميا بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدما مواد الطلاء، وأوضحت عدة معلومات بشأن الواقعة للرأي العام:- 

آخر تحديث.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 بـ 680 جنيها

شهدت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، حيث استقرت الأسعار على إرتفاعات الصباح التي كانت بمقدار جنيه واحد للجرام، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي". 

بإيرادات 397 مليار جنيه.."مصر الجديدة"تعلن تطوير مشروع هليوبارك بالشراكة مع القطاع الخاص

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن لجنة البت والترسية وقع اختيارها بشكل مبدئي على شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري للشراكة معها في تطوير مشروع هليوبارك (1695 فداناً).

الأسكان الذهب اسعار الذهب وزير الإسكان أسوان

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