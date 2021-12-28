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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 28-12-2021

ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-12-2021

شهدت  أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة ، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار جنيه واحد للجرام ، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 906 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 793 جنيها لجرام الذهب الواحد.

 

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 680 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 529 جنيها للجرام.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-12-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 28-12-2021

 

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  28,185 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,344 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  906,286 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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