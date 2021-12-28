إلهام شاهين:التكريمات كانت لكل أعمالي والأهم والأقرب لقلبي تكريم مهرجان المسرح القومي..فيديو

فاجأت الفنانة إلهام شاهين الاعلامية لميس الحديدي برد فعل غير متوقع في إجابتها على سؤال تفتكري السنة دي إتكرمتي كتير ليه ؟لتجيب شاهين مازحة : " مش عارفة يمكن هموت قريب "

وذكرت الحديدي أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام ليس عن عمل فقط واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلم لتجيب شاهين في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلة : " فعلاً التكريمات كانت عن مجمل المسيرة الطويلة وده أسعدني "

وأوضحت أن التكريم الاقرب لقلبها هو تكريم المسرح القومي قائلة : " تكريم مهرجان المسرح القومي لأنه كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كم مسرحية والناس كانت ناسية قصة " المسرح " وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ماعملوا كتاب " المتمردة " عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية !".

واصلت : " انبسطت جداً مكنتش حسابهم بعض الأعمال المسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إستنطبول لكن فوجئت أني عملت مسرحيات تلفزيون مهمة جداً لكن لاتعرض كثيراً مثل مسرحية " المتحذلقات " مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة وغيرها وهي أعمال مهمة ولايمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم وأني إفتكرت حاجات حاجات كانت واقعة مني ".