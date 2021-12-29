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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت عاوز أديها لمطرب كبير.. نصر محروس يكشف لأول مرة تفاصيل عن أغنية ملطشة القلوب| فيديو

المنتج نصر محروس
المنتج نصر محروس

كشف المنتج نصر محروس، لأول مرة، تفاصيل عن أغنية ملطشة القلوب، للمطرب مصطفى شوقي، موضحا أن الشاعر صابر كمال تفوق على نفسه في الأغنية بالصورة التي كتبها والملحن بلال سرور قام بتلحينها بشكل ممتاز.

وقال «نصر محروس» خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «DMC»: «كنت عايز اعطي الاغنية لمطرب كبير، ولكن قررت إعطائها للمطرب مصطفى شوقي، وفاجأنا وهو بيغني الأغنية».

وتابع «نصر محروس» : «مصطفى شوقي مطيع ومهتم، وصوته يدخل القلب علشان كده مهتم وبحب اشتغل معاه»                                                  

وأضاف «نصر محروس»، أن أول مطرب اكتشفه هاني محروس؛ هو المطرب مصطفى حجاج، متابعا :«مصطفى حجاج  بيغني منذ سنوات كثيرة ».

نصر محروس ملطشة القلوب مصطفى شوقي اسعاد يونس صاحبة السعادة

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