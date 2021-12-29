تناولوا محشي مسممًا.. مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة ببني سويف

نيابات بني سويف تجري تحقيقا موسعا في واقعة ضحايا التسمم

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3



شهد مركز الواسطيب محافظة بني سويف حادثا مأساويا حيث لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة سيدة و3 أطفال مصرعهم، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة "محشي" بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.



تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة 4 من اسرة واحدة “سيدة و3 أطفال” مصرعهم، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى.



وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف.



وتم نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وجار اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.



من ناحيته أمر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف بإصدار 5 قرارات في واقعة وفاة سيدة عمرها ٥٤ سنة و٣ أطفال بتسمم بسبب وجبة محشي تناولوها داخل منزلهم بمدينة الواسطى.



وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف أولا مناظرة الجثث فى محل الواقعة والقرار الثانى إجراء معاينة من فريق من النيابة العامة بمركز الواسطى والقرار الثالث تشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة أما القرار الرابع إجراء تحليل وفحص لمتحصلات فضلات المعدة بالجثث الأربعة.

أما القرار الخامس استدعاء زوج المتوفية والجيران لسماع أقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



كان قد لقي 4 من اسرة واحدة «سيدة و3 أطفال» مصرعهم، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزله بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من أسرة واحدة (سيدة و3 أطفال) مصرعهم، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزله بمركز الواسطى.



وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من: سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، و طه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.



وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.



وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.



وفي نهاية اليوم كشفت تحقيقات النيابة، عن إقدام زوج على التخلص من زوجته وأطفاله الثلاثة بوضع السم لهم فى الطعام بمدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوج هو من تخلص من أولاده وزوجته فى واقعة وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة بمحافظة بنى سويف أمس الثلاثاء.

وبدأت نيابة مركز الواسطى التحقيق مع زوج لاتهامه بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بوضع سم الفئران لهم ببنى سويف لمرورة بضائقة مالية.

ينتظر أقارب المتوفاة وأولادها الثلاثة الذين توفوا بادعاء تسمم غذائى، قرار النيابة والخاصة بالجثامين الأربعة.



كما شيع المئات من أهالي مراكز الواسطى شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين زوجة و3 من أطفالها، لقو مصرعهم على آيدي الزوج، بعد أن وضع لهم سم فئران بوجبة "محشي" للتخلص منهم لمرورة بضائقة مالية.

وخرجت جثامين الضحايا الأربعة من مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، عقب استصدار تصريح الدفن، وأدى الأهالي صلاة الجنازة عليهم بساحة المستشفى، وجرى نقلهم إلى مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن الشديد انتابت المشيعين.